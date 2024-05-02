Конте ведёт переговоры с английским топ-клубом

Известный итальянский специалист Антонио Конте, который сейчас находится без клуба, может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, Антонио может во второй раз занять пост наставника лондонского «Челси». В последние несколько дней представители «пенсионеров» вели переговоры с итальянским тренером. Напомним, что Конте занимал пост рулевого лондонской команды с 2016 по 2018 год.

В настоящий момент пост главного тренера «Челси» занимает аргентинец Маурисио Почеттино. После 33 матчей лондонская команда располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ.