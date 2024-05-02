Форвард «Арсенала» Жезус решил, в каком клубе хочет играть

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус не хочет покидать свой нынешний клуб, несмотря на появившиеся слухи о возможном трансфере летом.

По информации журналистов The Sun, бразильский нападающий уверен, что еще не сказал последнего слова в команде. Габриэль намерен продолжить борьбу за место в составе «канониров». Наставник «Арсенала» Микель Артета готов предоставит бразильцу еще один шанс.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Жезус провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В его пассиве шесть желтых карточек.