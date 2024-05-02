Александер-Арнольд замечен на прогулке с дочерью известного актёра

Трент Александер-Арнольд, защитник «Ливерпуля» был замечен на прогулке с дочерью известного актёра Джуда Лоу («Враг у ворот», «Холодная гора», «Шерлок Холмс» и др.) – Айрис Лоу. Пара гуляла в Лондоне по одному из многочисленных парков британской столицы.

Неизвестно, как Айрис и Трент познакомились друг с другом, но у Daily Mail есть информация, что Александер-Арнольд сидит в приложении для знакомств со знаменитостями.

Но как отмечает телеграм-канал «Английский акцент», отец Айрис – преданный фанат «Тоттенхэма». В эти выходные «шпоры» приедут в гости к «Ливерпулю» на «Энфилд» в рамках АПЛ.

Алексендер-Арнольд по-прежнему в списке «Реала»