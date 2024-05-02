Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Александер-Арнольд замечен на прогулке с дочерью известного актёра

02 Мая 2024 • 17:46 Комментировать

Трент Александер-Арнольд, защитник «Ливерпуля» был замечен на прогулке с дочерью известного актёра Джуда Лоу («Враг у ворот», «Холодная гора», «Шерлок Холмс» и др.) – Айрис Лоу. Пара гуляла в Лондоне по одному из многочисленных парков британской столицы.

Неизвестно, как Айрис и Трент познакомились друг с другом, но у Daily Mail есть информация, что Александер-Арнольд сидит в приложении для знакомств со знаменитостями.

Но как отмечает телеграм-канал «Английский акцент», отец Айрис – преданный фанат «Тоттенхэма». В эти выходные «шпоры» приедут в гости к «Ливерпулю» на «Энфилд» в рамках АПЛ.

Алексендер-Арнольд по-прежнему в списке «Реала»

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джуд Лоу Трент Александер-Арнольд Айрис Лоу ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя «Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.05.24 в 21:30
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.19 4.90 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
17:46 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд замечен на прогулке с дочерью известного актёра
16:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил, как финиш за пределами топ-4 повлияет на трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг всё ещё допускает возвращение Санчо
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
АПЛ объявил номинантов на звание лучшего игрока апреля 1
12:51 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли хочет пригласить в «Ювентус» игрока «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» 4
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может продать Пикфорда
11:08 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы попробуют заполучить Салаха только при одном условии
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и ещё четыре топ-клуба хотят купить Облака
09:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд будет блокировать любые попытки «Манчестер Юнайтед» продать его летом 2
09:31 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер Opta вычислил неожиданного фаворита во встрече «Челси» - «Тоттенхэм»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Галлахер может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ
08:31 · Англия. Премьер-лига
Назван первый игрок, который может перейти в «Ливерпуль» после ухода Клоппа
07:48 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро: «С таким уровнем игры Санчо должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем