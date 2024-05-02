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Тен Хаг оценил, как финиш за пределами топ-4 повлияет на трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2024 • 16:03 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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04.05 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил, как повлияет на трансферную кампанию его команды финиш за пределами топ-4. Напомним, манкунианцы не примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Конечно, финиш за пределами топ-4 повлияет на трансферный бюджет, но я уверен, что «Манчестер Юнайтед» остаётся привлекательным клубом для футболистов. Многие игроки были бы очень счастливы играть за этот клуб», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» летом может уволить тен Хага и пригласить нового тренера. Тем не менее, руководство пока не приняло окончательное решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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