Тен Хаг оценил, как финиш за пределами топ-4 повлияет на трансферную кампанию «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил, как повлияет на трансферную кампанию его команды финиш за пределами топ-4. Напомним, манкунианцы не примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Конечно, финиш за пределами топ-4 повлияет на трансферный бюджет, но я уверен, что «Манчестер Юнайтед» остаётся привлекательным клубом для футболистов. Многие игроки были бы очень счастливы играть за этот клуб», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» летом может уволить тен Хага и пригласить нового тренера. Тем не менее, руководство пока не приняло окончательное решение.