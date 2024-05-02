Тен Хаг всё ещё допускает возвращение Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всё ещё допускает возвращение в команду вингера Джедона Санчо, который покинул манкунианцев в январе из-за конфликта с тренером. Напомним, англичанин до конца сезона будет защищать цвета дортмундской «Боруссии».

Как сообщает журналист Роб Доусон из ESPN, нидерландский специалист готов принять Санчо обратно в команду, но только при том условии, что футболист извинится перед ним. Напомним, в начале сезона Джедон раскритиковал тренера в социальных сетях, но после этого не извинился.

В руководстве «Манчестер Юнайтед» считают, что с момента конфликта прошло много времени, поэтому сторону могут пойти на компромисс.