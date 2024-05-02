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Тен Хаг всё ещё допускает возвращение Санчо

02 Мая 2024 • 15:12 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
06.05 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всё ещё допускает возвращение в команду вингера Джедона Санчо, который покинул манкунианцев в январе из-за конфликта с тренером. Напомним, англичанин до конца сезона будет защищать цвета дортмундской «Боруссии».

Как сообщает журналист Роб Доусон из ESPN, нидерландский специалист готов принять Санчо обратно в команду, но только при том условии, что футболист извинится перед ним. Напомним, в начале сезона Джедон раскритиковал тренера в социальных сетях, но после этого не извинился.

В руководстве «Манчестер Юнайтед» считают, что с момента конфликта прошло много времени, поэтому сторону могут пойти на компромисс.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Джедон Санчо ещё теги

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