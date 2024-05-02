«Ювентус» и «Милан» вышли из гонки за Зиркзее, фаворит на трансфер – топ-клуб АПЛ

Итальянский топ-клубы вышли из гонки за нападающим «Болоньи» Джошуа Зиркзее. После «Интера» от трансфера нидерландского футболиста также отказались «Милан» и туринский «Ювентус». Об этом сообщает Give Me Sport.

По сведениям источника, фаворитом в гонке за Зиркзее является лондонский «Арсенал». Итальянские клубы посчитали, что у них не будет шансов потягаться с «канонирами» в финансовом плане. Напомним, «Болонья» требует за Зиркзее 50 миллионов евро компенсации.

22-летний нидерландец в этом розыгрыше чемпионата Италии записал на свой актив 11 голов и 4 результативные передачи. Бывший игрок «Баварии» проводит второй сезон в Серии А.