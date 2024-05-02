АПЛ объявил номинантов на звание лучшего игрока апреля

Английская премьер-лига официально объявила список претендентов на звание лучшего игрока апреля в сезоне-2023/24. В число номинантов попали 4 игрока топ-клубов.

Список выглядит следующим образом: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Отметим, что главным фаворитом на звание лучшего игрока апреля считается Коул Палмер из лондонского «Челси». Полузащитник в минувшем месяце отметился 7 голами и результативной передачей в 4 матчах Премьер-лиги.