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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ объявил номинантов на звание лучшего игрока апреля

02 Мая 2024 • 13:31 Комментировать (1)
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.25 X 4.10 2 2.85
Через 6 ч. 27 мин.

Английская премьер-лига официально объявила список претендентов на звание лучшего игрока апреля в сезоне-2023/24. В число номинантов попали 4 игрока топ-клубов.

Список выглядит следующим образом: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Отметим, что главным фаворитом на звание лучшего игрока апреля считается Коул Палмер из лондонского «Челси». Полузащитник в минувшем месяце отметился 7 голами и результативной передачей в 4 матчах Премьер-лиги.

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Комментарии (1) Все комментарии
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topcat22
02 Мая 2024 в 13:42
А четвертый топ-клуб видимо Кристал пэлас?
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