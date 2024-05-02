Джунтоли хочет пригласить в «Ювентус» игрока «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли хотел бы пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Даниэля Лонго, речь идёт о Мэйсоне Гринвуде, который проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский «Хетафе».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Гринвуда в будущем из-за плохой репутации футболиста. 22-летний англичанин тоже смирился с тем, что двери «Олд Траффорд» для него уже закрыты.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гринвуд отметился 8 голами и 6 результативными передачами в 28 матчах.