Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джунтоли хочет пригласить в «Ювентус» игрока «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2024 • 12:51 Комментировать
Хетафе
...
Атлетик Б
1 3.65 X 3.20 2 2.15
03.05 22:00

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли хотел бы пригласить в команду нападающего «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Даниэля Лонго, речь идёт о Мэйсоне Гринвуде, который проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский «Хетафе».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Гринвуда в будущем из-за плохой репутации футболиста. 22-летний англичанин тоже смирился с тем, что двери «Олд Траффорд» для него уже закрыты.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гринвуд отметился 8 голами и 6 результативными передачами в 28 матчах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Хетафе Кристиано Джунтоли Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

30 Апреля
20:37
«Хетафе» - «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХЕТАФЕ АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.05.24 в 21:30
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.19 4.90 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
12:51 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли хочет пригласить в «Ювентус» игрока «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может продать Пикфорда
11:08 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы попробуют заполучить Салаха только при одном условии
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и ещё четыре топ-клуба хотят купить Облака
09:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд будет блокировать любые попытки «Манчестер Юнайтед» продать его летом 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер Opta вычислил неожиданного фаворита во встрече «Челси» - «Тоттенхэм»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Галлахер может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ
08:31 · Англия. Премьер-лига
Назван первый игрок, который может перейти в «Ливерпуль» после ухода Клоппа
07:48 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро: «С таким уровнем игры Санчо должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»
07:28 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Санчо
07:24 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа тренируется с клубом пятой английской лиги
04:21 · Англия. Премьер-лига
Конте предложил свои услуги английскому клубу 1 слухи
03:08 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» в ближайшие дни проведёт переговоры по Санчо с «Манчестер Юнайтед»
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
Все новости
Рекомендуем