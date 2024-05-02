«Арсенал» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может оказаться в другом клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям британской прессы, в услугах форварда заинтересован лондонский «Арсенал».

Руководство столичного клуба хочет усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Рэшфорд считается одним из кандидатов. «Красные дьяволы», в свою очередь, не против расстаться с нападающим, если получат хорошее предложение.

Маркус выступает за манкунианцев с 2016 года. Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока рассчитано до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость Рэшфорда составляет 60 миллионов евро.