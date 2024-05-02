«Эвертон» может продать Пикфорда

Голкипер Джордан Пикфорд может покинуть «Эвертон» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает аккаунт deadlinedaylive со ссылкой на источник.

Сообщается, что мерсисайдцы будут вынуждены расстаться с футболистом, если не смогут договориться с новым спонсором. Дело в том, что «ириски» испытывают финансовые трудности, а у Джордана одна из самых больших зарплат в команде.

30-летний голкипер выступает за «Эвертон» с лета 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027-го. Трансферная стоимость Пикфорда оценивается в 22 миллиона евро.