Саудовские клубы попробуют заполучить Салаха только при одном условии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах всё ещё может оказаться в Саудовской Аравии ближайшим летом. Тем не менее, Sky Sports сообщает, что местные клубы будут пробовать заполучить 31-летнего египтянина только в том случае, если футболист сам проявит желание покинуть «Ливерпуль».

Напомним, у Салаха летом 2025 года истекает контракт с мерсисайдским клубом. Ранее сообщалось, что египтянин намерен отработать своё соглашение до конца, поэтому трансфер в Саудовскую Аравию в настоящий момент считается маловероятным.

«Трансфермаркт» оценивает Салаха в 65 миллионов евро. В этом сезоне нападающий отметился 17 голами и 9 ассистами в АПЛ.