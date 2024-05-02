Звезда «Ливерпуля» по-прежнему в списке «Реала»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

25-летний англичанин остается одной из приоритетных целей «сливочных» на трансферном рынке. Представители «Реала» уже связывались с руководством «Ливерпуля» относительно потенциальной сделки по Тренту. Сумма возможного трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Алекандер-Арнольд хочет сменить команду, а потому отказался от нового контракта с «Ливерпулем». Действующее трудовое соглашение защитника истекает летом 2025 года.

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