«Манчестер Юнайтед» и ещё четыре топ-клуба хотят купить Облака

Словенский голкипер Ян Облак, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

В услугах топ-вратаря заинтересованы сразу несколько европейских клубов. Речь идет о туринском «Ювентусе», мюнхенской «Баварии», «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 миллионов евро. Контракт Яна с «матрасниками» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании 31-летний голкипер провел 33 матча, в которых пропустил 39 мячей.