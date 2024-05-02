Рэшфорд будет блокировать любые попытки «Манчестер Юнайтед» продать его летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не намерен покидать свою команду в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Нил Кастис, англичанин будет блокировать любые попытки руководства продать его в ближайшее межсезонье.

Напомним, Рэшфорд показывает не лучшую игру в нынешнем сезоне. Если в прошлой кампании футболист забил 30 голов во всех турнирах, сейчас на счету нападающего всего 7 мячей в Английской премьер-лиге. Руководство задумывается о продаже своего воспитанника из-за игрового спада.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд интересен «ПСЖ». Французская команда якобы хочет пригласить Маркуса на замену Килиану Мбаппе.