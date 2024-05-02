Суперкомпьютер Opta вычислил неожиданного фаворита во встрече «Челси» - «Тоттенхэм»

2 мая в Лондоне состоится перенесённый матч 26-го тура Английской премьер-лиги. «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Тоттенхэм».

Искусственный интеллект вычислил победителя этой встречи. По версии суперкомпьютера Opta, победу в матче одержит «Челси» с вероятностью 39,6%. Вероятность победы «Тоттенхэма» равна 32,5%, а ничья оценивается в 27,9%.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» идёт на девятом месте с 48 очками. «Шпоры» с 60 очками располагаются на пятом месте и имеют два поражения подряд.

За прямой текстовой трансляцией матча «Челси» - «Тоттенхэм» можно следить здесь. Стартовый свисток прозвучит – в 21:30 мск.