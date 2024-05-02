Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер Opta вычислил неожиданного фаворита во встрече «Челси» - «Тоттенхэм»

02 Мая 2024 • 09:31 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.25 X 4.10 2 2.85
Через 10 ч. 48 мин.

2 мая в Лондоне состоится перенесённый матч 26-го тура Английской премьер-лиги. «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Тоттенхэм».

Искусственный интеллект вычислил победителя этой встречи. По версии суперкомпьютера Opta, победу в матче одержит «Челси» с вероятностью 39,6%. Вероятность победы «Тоттенхэма» равна 32,5%, а ничья оценивается в 27,9%.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» идёт на девятом месте с 48 очками. «Шпоры» с 60 очками располагаются на пятом месте и имеют два поражения подряд.

За прямой текстовой трансляцией матча «Челси» - «Тоттенхэм» можно следить здесь. Стартовый свисток прозвучит – в 21:30 мск.


👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси АПЛ прогнозы на футбол Суперкомпьютер Суперкомпьютер Opta ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Мая
09:31
Суперкомпьютер Opta вычислил неожиданного фаворита во встрече «Челси» - «Тоттенхэм»
04:21
Конте предложил свои услуги английскому клубу 1
02:11
Челси - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Постекоглу ответил на вопрос о будущем Вернера в «Тоттенхэме»
01:43
Почеттино: «Люди, разбирающиеся в футболе, ценят нашу работу»
00:45
Почеттино рассказал о скором возвращении в строй двух игроков «Челси»
01 Мая
23:02
Стало известно, кто может стать первым приобретением «Ливерпуля»
23:01
Прогноз на точный счёт матча Челси — Тоттенхэм АПЛ — 2 мая 2024
17:47
Моуринью объяснил, почему не ходит на матчи «Челси»
17:10
Фабрицио Романо высказался о возможном переходе Грилиша в «Челси»
16:07
Почеттино высказался о большом количестве травм
15:52
Почеттино: «Я не могу скрыть свои эмоции по отношению к «Тоттенхэму»
15:47
АПЛ до сих пор не одобрила хитрую сделку «Челси»
15:43
Надёжный прогноз и ставка на матч Челси — Тоттенхэм АПЛ — 2 мая 2024
15:26
Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»
15:16
Почеттино: «Постекоглу вернул надежду болельщикам «Тоттенхэма»
15:11
Почеттино: Нам будет не хватать Силвы
13:36
Левый защитник «Вулверхэмптона» интересен трём топ-клубам АПЛ
12:59
«Тоттенхэм» потерял Вернера до конца сезона
30 Апреля
23:55
Гари Невилл назвал позиции, которые необходимо усилить «Челси»
18:31
Галлас назвал худших игроков в составе «Челси»
29 Апреля
17:44
Почеттино сообщил о готовности к переговорам с руководством «Челси» 1
13:40
Тьяго Силва — об уходе из «Челси»: «Я намерен вернуться» 1
13:33
Силва покинет «Челси» по окончании сезона
02:27
Невилл: «Это непопулярное мнение, но мне нравится, как играет Джексон»
02:06
Невилл ответил, стоит ли «Челси» оставить Почеттино 1
00:51
Кукурелья: «Мы хотим, чтобы Почеттино остался в «Челси»
28 Апреля
12:08
Джо Коул: «VAR лишает нас страсти в решающих моментах матчей»
09:57
Почеттино рассказал о травме Тьяго Силвы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» В «Спартаке» приняли решение по Слишковичу Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули «Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.05.24 в 21:30
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.19 4.90 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Мая
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и ещё четыре топ-клуба хотят купить Облака
09:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд будет блокировать любые попытки «Манчестер Юнайтед» продать его летом
09:31 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер Opta вычислил неожиданного фаворита во встрече «Челси» - «Тоттенхэм»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Галлахер может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ
08:31 · Англия. Премьер-лига
Назван первый игрок, который может перейти в «Ливерпуль» после ухода Клоппа
07:48 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро: «С таким уровнем игры Санчо должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»
07:28 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Санчо
07:24 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа тренируется с клубом пятой английской лиги
04:21 · Англия. Премьер-лига
Конте предложил свои услуги английскому клубу 1 слухи
03:08 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» в ближайшие дни проведёт переговоры по Санчо с «Манчестер Юнайтед»
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба
02:20 · Англия. Премьер-лига
Санчо – о шансах сыграть на Евро-2024: «Надеюсь, сохраню текущую форму»
01:51 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу ответил на вопрос о будущем Вернера в «Тоттенхэме»
01:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Люди, разбирающиеся в футболе, ценят нашу работу»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Санчо ответил на вопрос о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем