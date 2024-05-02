Галлахер может уйти из «Челси» в другой клуб АПЛ

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер может сменить команду в ближайшее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Согласно сведениям источника, в подписании полузащитника заинтересован другой столичный клуб – «Тоттенхэм». 24-летний игрок оценивается порталом Transfermarkt в 48 миллионов евро. Срок действующего контракта между Конором и «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник поучаствовал в 32 поединках. На счету Галлахера четыре забитых мяча и шесть результативных передач.