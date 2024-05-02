Назван первый игрок, который может перейти в «Ливерпуль» после ухода Клоппа

В «Ливерпуле» начали планировать летние трансферы под нового главного тренера. С большой долей вероятности пост наставника «красных» займет рулевой «Фейеноорда» Арне Слот.

По информации журналистов Daily Mail, мерсисайдцы намерены подписать полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Этот переход должен стать первым после смены главного тренера команды. Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что по завершении нынешнего сезона пост главного тренера «Ливерпуля» покинет немецкий специалист Юрген Клопп. Он руководил командой с 2015 года.