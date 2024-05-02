Дель Пьеро: «С таким уровнем игры Санчо должен вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро высказался об игре полузащитника «Боруссии» Джедона Санчо в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Если Санчо показывает такой уровень игры в подобных матчах, то он обязан вернуться в «Манчестер Юнайтед», - передает слова итальянца CBS Sports.

Напомним, что первый поединок завершился минимальной победой «Боруссии» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Никлас Фюллькруг.

Ответная встреча между «ПСЖ» и дортмундской командой пройдет 7 мая на стадионе в Париже, начало – 22:00 по московскому времени.