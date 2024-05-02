В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Санчо

В «Манчестер Юнайтед» не заинтересованы в пролонгации сотрудничества с атакующим полузащитником Джедоном Санчо. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как стало известно источнику, 24-летний футболист сменит команду, если получится согласовать его трансфер. В нынешнем сезоне Джедон выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». На счету полузащитника 17 проведенных матчей, два забитых мяча и две результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.

По итогам 34 матчей Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 54 балла и занимают шестое место в турнирной таблице.