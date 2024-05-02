​Де Хеа тренируется с клубом пятой английской лиги

33-летний испанский голкипер Давид де Хеа переживает не лучшие времена - он выпал из фавора в «Манчестер Юнайтед», но не смог найти себе место даже в куда менее требовательном арабском чемпионате. Сейчас он хочет играть снова, были слухи о его контактах с «Ньюкаслом».

Между делом де Хеа решил поддерживать форму в тренировках с клубом пятой английской лиги - National League, вместе с игроками клуба «Алтринчем», которые используют для тренировок одно из малых полей «Олд Траффорда». Об этом испанский голкипер поведал общественности самостоятельно, опубликовав видео в социальных сетях.