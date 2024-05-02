Конте предложил свои услуги английскому клубу

Антонио Конте готов вновь попробовать силы в Английской премьер-лиге, если верить источнику.

54-летний наставник предложил свою кандидатуру лондонскому «Челси», докладывает CalcioMercato. Руководство «синих» задумывается о тренерской перестановке на фоне не самых впечатляющих результатов команды под руководством Маурисио Почеттино.

Напомним, именно под руководством Антонио Конте «Челси» выиграл свой последний на данный момент титул Премьер-лиги – это произошло в сезоне-2016/17. Итальянец занимал должность у руля лондонцев с 2016 по 2018 год.

Ранее в СМИ сообщалось о готовности Конте возглавить «Наполи».