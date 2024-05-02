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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте предложил свои услуги английскому клубу слухи

02 Мая 2024 • 04:21 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
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Через 16 ч. 22 мин.

Антонио Конте готов вновь попробовать силы в Английской премьер-лиге, если верить источнику.

54-летний наставник предложил свою кандидатуру лондонскому «Челси», докладывает CalcioMercato. Руководство «синих» задумывается о тренерской перестановке на фоне не самых впечатляющих результатов команды под руководством Маурисио Почеттино.

Напомним, именно под руководством Антонио Конте «Челси» выиграл свой последний на данный момент титул Премьер-лиги – это произошло в сезоне-2016/17. Итальянец занимал должность у руля лондонцев с 2016 по 2018 год.

Ранее в СМИ сообщалось о готовности Конте возглавить «Наполи».

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