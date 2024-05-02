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«Боруссия» в ближайшие дни проведёт переговоры по Санчо с «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2024 • 03:08 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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04.05 16:30

В дортмундской «Боруссии» надеются удержать в своих рядах вингера Джедона Санчо.

«Шмели» арендовали англичанина у «Манчестер Юнайтед» в январе – договор рассчитан до конца сезона. 24-летний футболист был исключён из состава «красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом, однако смог вновь проявить себя после возвращения в Дортмунд. Как информирует инсайдер Николо Скира, в «Боруссии» считают Санчо своим ключевым игроком. Ожидается, что в ближайшие дни клубы проведут переговоры, чтобы приблизиться к договорённости по вингеру.

Главная проблема для «Боруссии» – высокая зарплата Санчо. Не исключено, что стороны сочтут продление аренды наиболее выгодным решением в данной ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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