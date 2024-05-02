«Интер» выбыл из борьбы за Зиркзее – на игрока претендуют три топ-клуба

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее вряд ли продолжит карьеру в миланском «Интере».

22-летний футболист фигурировал в числе трансферных целей «нерадзурри». По сведениям La Gazzetta dello Sport, «Интер» выбыл из гонки за нидерландцем, оценённым «Болоньей» более чем в 50 млн евро. Руководство новых чемпионов Италии решило сосредоточиться на других кандидатурах. Интерес к форварду сохраняют лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Милан».

Джошуа Зиркзее провёл 35 матчей за «Болонью» в текущем сезоне, отметившись 12 забитыми голами и 7 результативными передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость экс-игрока «Баварии» в 40 млн евро.