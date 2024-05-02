Санчо – о шансах сыграть на Евро-2024: «Надеюсь, сохраню текущую форму»

Джедон Санчо, выступающий за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о шансах сыграть на Евро-2024.

Вингер не приглашается в ряды национальной английской команды с 2021 года. В Дортмунде 24-летний игрок набрал впечатляющую форму, что, возможно, позволит ему вернуть доверие Гарета Саутгейта в преддверии чемпионата Европы.

«Евро-2024? Я просто провожу одну игру за другой и надеюсь, что смогу сохранить текущую форму. Я пришёл сюда [в «Боруссию»] в 17 лет, здесь мне впервые предоставили возможность играть в футбол на профессиональном уровне. Приятно, что весь персонал и игроки с радостью приняли меня, когда я вернулся», – поведал в интервью CBS Sports Golazo Санчо после полуфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).