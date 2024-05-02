Постекоглу ответил на вопрос о будущем Вернера в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о ситуации с нападающим Тимо Вернером.

28-летний футболист может больше не сыграть за «шпор»: арендованный у «РБ Лейпцига» немец получил травму, из-за которой, как ожидается, пропустит остаток сезона. Срок действия аренды истекает в июне, и пока неясно, воспользуется ли «Тоттенхэм» опцией выкупа форварда.

«Приход Вернера принёс нам большую пользу, он оказал серьёзное влияние, но для принятия итоговых решений мне нужна некоторая ясность относительно того, какие у нас будут возможности», – поведал Постекоглу в преддверии матча против «Челси».

На счету Тимо Вернера два забитых мяча и три ассиста в 14 поединках за «Тоттенхэм».