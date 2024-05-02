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Почеттино: «Люди, разбирающиеся в футболе, ценят нашу работу»

02 Мая 2024 • 01:43 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
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Через 19 ч. 31 мин.

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями об отношении к себе со стороны болельщиков.

Работу аргентинского тренера часто критикуют, поскольку результаты команды в чемпионате под его руководством оставляют желать лучшего. По мнению самого специалиста, это несправедливая оценка.

«Люди, разбирающиеся в футболе, знают, что происходит в «Челси», они ценят нашу приверженность и поддерживают решения, которые мы принимаем.

В социальных сетях всё может выглядеть так: «Эй, ты должен сделать это, иди и сделай то», однако, когда я выхожу на улицу, я вижу совсем другое отношение к себе – люди ценят нас и отдают должное за нашу работу с таким сложным проектом», – цитирует MailSport Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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