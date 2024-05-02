Санчо ответил на вопрос о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо побеседовал с журналистами после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Шмели» выиграли домашнюю встречу с минимальным счётом, а 24-летний англичанин заставил говорить о себе, отметившись уникальным достижением. После завершения поединка у игрока, права на которого по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед», спросили о его будущем. Впрочем, конкретного ответа у него не нашлось.

«Останусь ли я в «Боруссии»? Я действительно не знаю. Сейчас я просто сосредоточен на настоящем», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова футболиста.

Джедон Санчо вернулся в «Боруссию» в январе. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года.