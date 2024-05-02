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Почеттино рассказал о скором возвращении в строй двух игроков «Челси»

02 Мая 2024 • 00:45 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.15 X 4.05 2 2.90
Через 20 ч. 9 мин.

Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о ситуации с травмами в команде.

В четверг «синие» примут в родных стенах «Тоттенхэм», а в воскресенье сыграют с «Вест Хэмом». По словам аргентинского тренера, в скором времени на поле смогут вернуться нападающий Кристофер Нкунку и защитник Леви Колвилл, отсутствующие из-за травм.

«Мы надеемся, что Нкунку и Колвилл будут готовы к воскресной игре с «Вест Хэмом». Мы должны дождаться пятницы, прежде чем решим, смогут ли они выдержать конкуренцию. Думаю, сейчас они очень близки к тому, чтобы стать доступными для участия в матчах», – заявил Почеттино на пресс-конференции.

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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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