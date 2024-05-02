Почеттино рассказал о скором возвращении в строй двух игроков «Челси»

Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов о ситуации с травмами в команде.

В четверг «синие» примут в родных стенах «Тоттенхэм», а в воскресенье сыграют с «Вест Хэмом». По словам аргентинского тренера, в скором времени на поле смогут вернуться нападающий Кристофер Нкунку и защитник Леви Колвилл, отсутствующие из-за травм.

«Мы надеемся, что Нкунку и Колвилл будут готовы к воскресной игре с «Вест Хэмом». Мы должны дождаться пятницы, прежде чем решим, смогут ли они выдержать конкуренцию. Думаю, сейчас они очень близки к тому, чтобы стать доступными для участия в матчах», – заявил Почеттино на пресс-конференции.