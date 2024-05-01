Рабио по-прежнему мечтает об Английской премьер-лиге

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио хотел бы попробовать силы в чемпионате Англии.

Француз может покинуть свой нынешний клуб по окончании текущего сезона в качестве свободного агента, поскольку действующий контракт подходит к концу. По данным Sky Sport, Рабио, как и прежде, заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.

Ожидается, что хавбек примет окончательное решение относительно своего дальнейшего пребывания в «Ювентусе» до старта Евро-2024. Кроме того, прежде чем принимать решение, 29-летний игрок хотел бы узнать, кто будет тренером «бьянконери» в новом сезоне. Напомним, что Массимилиано Аллегри может покинуть пост, а основным кандидатом на его место считается Тьяго Мотта.