Стало известно, кто может стать первым приобретением «Ливерпуля»

Атакующий полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс может в ближайшее трансферное окно стать игроком английского «Ливерпуля». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, нидерландский хавбек является приоритетной задачей на летнюю трансферную кампанию мерсисайдцев после того, как клуб по окончании нынешнего сезона возглавит нынешний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот. Отмечается, что переход игрока «Аталанты» может обойтись мерсисайдцам в 50 миллионов евро.

Как информирует This Is Anfield, мерсисайдцы организуют церемонию в связи с уходом Клоппа по окончании текущего розыгрыша чемпионата Англии только в случае завоевания титула победителя первенства страны. Ранее немецкий специалист объявил, что покинет «красных» по завершении нынешнего сезона.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Коллектив Клоппа заработал 75 баллов за 35 туров.