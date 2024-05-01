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«Бавария» может перехватить игрока у «Боруссии»

01 Мая 2024 • 19:18 Комментировать

Будущее защитника Яна Матсена остаётся обсуждаемой темой. Футболист, который способен действовать по всему левому флангу, вряд ли вернётся в «Челси» ближайшим летом по истечению срока аренды, но «Боруссии» будет непросто выкупить 22-летнего нидерландца за 35 миллионов фунтов. Для дортмундцев это большие деньги – так много они никогда за игроков не платили.

В то же время the Standard пишет на своих страницах о том, что Матсен интересен и «Баварии». Мюнхенский топ-клуб видит в этом футболисте возможного сменщика для Альфонсо Дэвиса. Канадца, как известно, слухи уже давно связывают с «Реалом».

Отец игрока «Челси» раскритиковал владельцев клуба

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Евро-Футбол.Ру,
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