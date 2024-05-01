Тьяго Силва получил предложение от бывшего клуба

Защитник Тьяго Силва на днях объявил об уходе из «Челси» по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 39-летний футболист уже получил предложение от бразильского «Флуминенсе».

При этом отмечается, что Силва не будут торопиться с принятием решения по будущему. Опытный футболист хочет сделать выбор между Европой и Бразилией.

В 2006-2008 годах Тьяго Силва уже выступал во «Флуминенсе», куда он переходил из московского «Динамо». В начале 2009 года бразилец вернулся в Европу. За «Челси» защитник играет с конца августа 2020 года.