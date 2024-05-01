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«Астон Вилла» может перехватить цель «Барселоны»

01 Мая 2024 • 18:31 Комментировать

«Астон Вилла» работает над усилением своего состава. Бирмингемцам важно усилиться летом, особенно если они получат путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Как сообщает Relevo, «вилланы» нацелились на атакующего полузащитника Алекса Баэну из «Вильярреала». В летнее трансферное окно английский клуб попытается провернуть трансфер 22-летнего футболиста.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Баэну с «Барселоной». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Алекс Баэна провёл 41 матч, в которых забил 5 голов и отдал 16 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Астон Вилла Алекс Баэна трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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