В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага

«Манчестер Юнайтед» разочаровал болельщиков и руководителей, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. В прессе то и дело появляются слухи о возможной отставке Эрика тен Хага с должности главного тренера «красных дьяволов».

На страницах the Athletic вышел обширный материал о ситуации в руководстве «Манчестер Юнайтед» и планах. В нём сообщается, что на текущий момент «красные дьяволы» планируют начать следующий сезон с тен Хагом у руля команды.

Так, в компании INEOS есть мнение, что тен Хагу не было предоставлено условий, которые способствовали бы успеху. Кроме того, владельцы «Манчестер Юнайтед» учитывают финансовый аспект – увольнение тен Хага и поиск нового тренера потребуют дополнительных вложений.