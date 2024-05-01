Моуринью объяснил, почему не ходит на матчи «Челси»

Жозе Моуринью тренировал «Челси» на протяжении двух периодов своей карьеры. Впрочем, сейчас португалец не посещает домашние игры лондонской команды. Особенный высказался на этот счёт.

«В Лондоне я живу в двух минутах от стадиона «Челси». Из своего дома слышно, когда забивается гол. В тот день, когда стадион начал петь моё имя, я перестал ходить на матчи. Теперь мне нужно ехать на другие стадионы», - цитирует Моуринью портал Goal со ссылкой на A Bola.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Челси» проведёт в четверг, 2 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле. На текущий момент «пенсионеры» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.