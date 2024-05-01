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Моуринью объяснил, почему не ходит на матчи «Челси»

01 Мая 2024 • 17:47 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
1 2.15 X 4.05 2 2.90
02.05 21:30

Жозе Моуринью тренировал «Челси» на протяжении двух периодов своей карьеры. Впрочем, сейчас португалец не посещает домашние игры лондонской команды. Особенный высказался на этот счёт.

«В Лондоне я живу в двух минутах от стадиона «Челси». Из своего дома слышно, когда забивается гол. В тот день, когда стадион начал петь моё имя, я перестал ходить на матчи. Теперь мне нужно ехать на другие стадионы», - цитирует Моуринью портал Goal со ссылкой на A Bola.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Челси» проведёт в четверг, 2 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле. На текущий момент «пенсионеры» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью

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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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