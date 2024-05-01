Назван игрок, которого Слот может привести в «Ливерпуль»

Судя по всему, ближайшим летом на тренерском мостике «Ливерпуля» Юргена Клоппа заменит Арне Слот. Нидерландский специалист может привести с собой на «Энфилд» некоторых игроков «Фейеноорда». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Руди Галетти, таким футболистом может стать центральный полузащитник Квинтен Тимбер.

Отмечается, что Слот очень высоко ценит этого футболиста. Квинтен Тимбер – брат-бризнец Юррьена Тимбера, представляющего лондонский «Арсенал».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Квинтена Тимбера в 22 миллиона евро.