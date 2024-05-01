Фабрицио Романо высказался о возможном переходе Грилиша в «Челси»

Известный журналист Фабрицио Романо отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша в «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб включил 28-летнего футболиста в список своих потенциальных летних трансферов.

«Я видел несколько удивительных слухов о Джеке Грилише, появившихся на днях. Однако у меня нет никакой информации на этот счёт — «Манчестер Сити» не обсуждает будущее Грилиша», — сказал Романо.

В нынешнем сезоне Грилиш провёл за «Манчестер Сити» 35 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 65 миллионов евро.