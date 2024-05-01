«Челси» нацелился на вратаря сборной Англии

В летнее трансферное окно «Челси» планирует усилить вратарскую позицию. Как стало известно TBR Football, лондонскому клубу интересен голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд. «Пенсионеры» могут попытаться подписать 30-летнего футболиста в ближайшее межсезонье.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Пикфорда в 22 миллиона евро. При этом на деле трансферная стоимость футболиста может оказаться более высокой.

Стоит сказать, что Джордан Пикфорд является основным вратарём сборной Англии. Ближайшим летом команда выступит на чемпионате Европы в Германии.