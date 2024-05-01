Клопп сказал Салаху: «Хочешь сесть обратно на лавку?» - рассказ игрока «Вест Хэма»

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио дал комментарий по поводу ссоры между Юргеном Клоппом и Мохамедом Салахом. Как известно, тренер и игрок «Ливерпуля» поругались перед выходом египтянина на замену в игре с «Вест Хэмом» (2:2).

«Это не инсайд, мне никто ничего не говорил, но я слышал, что говорили ребята на тренировке. Когда игроки «Ливерпуля» выходят на поле, Клопп крепко их обнимает и говорит: «Удачи». Но Салах сначала пошёл другом направлении, поправил щитки и всё такое. Потом он просто хлопнул Клоппа по руке. Очевидно, Клоппу это не понравилось, и он спросил: «Хочешь сесть обратно на лавку?». Но никто не сказал, что ответил Салах», - рассказал Антонио в подкасте Footballer’s Football.

Появились подробности ссоры между Салахом и Клоппом