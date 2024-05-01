Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Sports Zone, в последние несколько дней «Бавария» стала проявлять активный интерес к нидерландскому футболисту. При этом сообщается, что у ван Дейка есть большое предложение из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 45 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух голевых передач.

Трудовой договор ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 32 миллиона евро.