Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии слухи

01 Мая 2024 • 16:14 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
05.05 18:30

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Sports Zone, в последние несколько дней «Бавария» стала проявлять активный интерес к нидерландскому футболисту. При этом сообщается, что у ван Дейка есть большое предложение из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 45 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором двух голевых передач.

Трудовой договор ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 32 миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Виргил Ван Дейк трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Мая
15:07
Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд
13:36
Левый защитник «Вулверхэмптона» интересен трём топ-клубам АПЛ
30 Апреля
22:38
Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом 2
12:17
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас»
02:59
Агуэро дал совет Нуньесу
29 Апреля
13:38
Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
03:28
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за «нового Роналдиньо» 2
01:16
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху 4
28 Апреля
23:36
«Ливерпуль» может отпустить Салаха в Саудовскую Аравию – названа возможная сумма трансфера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули «Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
17:35 · Англия. Премьер-лига
Назван игрок, которого Слот может привести в «Ливерпуль»
17:10 · Англия. Премьер-лига
Фабрицио Романо высказался о возможном переходе Грилиша в «Челси»
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на вратаря сборной Англии
16:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп сказал Салаху: «Хочешь сесть обратно на лавку?» - рассказ игрока «Вест Хэма»
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии слухи
16:07 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о большом количестве травм
16:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Я пытался воплотить в АПЛ свои идеи ещё до Гвардиолы и Клоппа
15:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не могу скрыть свои эмоции по отношению к «Тоттенхэму»
15:47 · Англия. Премьер-лига
АПЛ до сих пор не одобрила хитрую сделку «Челси»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Тут полно толстых»: Раскрыта первая речь Гвардиолы в «Манчестер Сити»
15:26 · Англия. Премьер-лига
Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продать Лукаку, чтобы подписать топ-форварда из Серии А
15:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Постекоглу вернул надежду болельщикам «Тоттенхэма»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Нам будет не хватать Силвы
15:07 · Англия. Премьер-лига
Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд
Все новости
Рекомендуем