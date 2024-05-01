Почеттино высказался о большом количестве травм

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу большого количества травм в этом сезоне.

«Мы работаем над тем, чтобы совершенствоваться. У нас есть замечательные медики с потрясающим опытом. Но иногда возникает слишком много обстоятельств, и такое может произойти. В конце сезона нам нужно собрать всю информацию, чтобы стать лучше. Многие факторы наложились друг на друга, поэтому ты так страдаем из-за травм», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

В настоящий момент «Челси» готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Команды сыграют в четверг, 2 мая.