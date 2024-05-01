Почеттино: Я пытался воплотить в АПЛ свои идеи ещё до Гвардиолы и Клоппа

В четверг Маурисио Почеттино проведёт 400-й матч у руля английских команд. На пресс-конференции главный тренер «Челси» дал комментарий на этот счёт.

«Потрясающе, мечта сбылась. Я всегда думал, что выступать в Премьер-лиге невозможно, но моя жена и друг убедили меня перейти в «Саутгемптон». Было сложно, но это было одно из лучших решений в моей жизни – приехать сюда, в одну из лучших футбольных стран. Я чувствую себя здесь комфортно, как дома.

Каждый период в Англии был для нас потрясающим испытанием. Приехать в «Саутгемптон», когда тебя никто не знает, убедить игроков и воплотить свои идеи – это сложно. Это было до Гвардиолы, до Клоппа – только Брендан Роджерс пытался создать здесь другой футбол.

«Тоттенхэм» был потрясающим опытом, потому что задача состояла в том, чтобы создать команду, которая могла бы конкурировать с лучшими. Мы бросали вызов большим командам и дошли до финала Лиги чемпионов.

Теперь мы в «Челси», в процессе создания захватывающего проекта, который потребует времени. Возможно, это самый трудный период», - сказал Почеттино на пресс-конференции.