Почеттино: «Я не могу скрыть свои эмоции по отношению к «Тоттенхэму»

В четверг вечером «Челси» проведёт матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино высказался насчёт игры против бывшего клуба.

«Когда мы играли в первом круге, это было особенным событием. Теперь это снова будет эмоционально, ведь я встречусь с теми, с кем долго работал. Я не могу скрыть свои эмоции по отношению к «Тоттенхэму». Но я уже говорил это раньше: в течение 90 минут обе команды хотят выиграть. Это будет хорошая игра», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Челси» - «Тоттенхэм» стартует 2 мая в 21:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.