АПЛ до сих пор не одобрила хитрую сделку «Челси»

Представители Английской премьер-лиги до сих пор не одобрили продажу «Челси» за 76,5 миллиона фунтов двух отелей, которые принадлежат компании Тодду Бёли (совладельцу «Челси»). Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Times Sport.

За счёт этой сделки «Челси» может хитростью улучшить своё финансовое положение, чтобы вписаться в финансовые правила.

На текущий момент «Челси» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт в четверг, 2 мая, - против «Тоттенхэма» на своём поле.