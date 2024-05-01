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«Тут полно толстых»: Раскрыта первая речь Гвардиолы в «Манчестер Сити»

01 Мая 2024 • 15:31 Комментировать

Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Экс-игрок «горожан» Гаэль Клиши раскрыл первую речь испанского тренера в английской команде.

По словам Клиши, которые приводит One Football, Гвардиола говорил следующее: «Я уже год наблюдал за вашей командой – тут полно толстых игроков.

Со мной ни один футболист не будет играть в каждом матче, смиритесь с этим. Если кого-то это не устраивает, можете прийти ко мне и попросить о трансфере. Если вы остаётесь, то я не хочу слышать об этом и слова до зимнего трансферного окна».

Стоит сказать, что после первого сезона Гвардиолы состав «Манчестер Сити» серьёзно изменился.

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Евро-Футбол.Ру,
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