Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от очередной встречи против своей бывшей команды. Завтра «синие» примут у себя дома «Тоттенхэм», который аргентинец возглавлял с 2014 по 2019 год.

«Это вновь будет особенный матч, ведь я встречусь с людьми, с которыми очень долго работал. Как я и говорил раньше, мы хотим победить», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре «Челси» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 на выезде. Правда, «шпоры» закончили матч вдевятером. Красные карточки в той игре получили защитники Кристиан Ромеро и Дестини Удоги.