«Челси» хочет продать Лукаку, чтобы подписать топ-форварда из Серии А

Будущее нападающего Ромелу Лукаку остаётся неопределённым. Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, «Челси» хочет продать бельгийского форварда, который в последние годы ездил по арендам.

В действующем контракте Лукаку прописана опция выкупа за 38 миллионов фунтов. «Челси» хочет использовать эти деньги для финансирования трансфера Виктора Осимхена из «Наполи».

Отмечается, что интерес к 30-летнему Ромелу Лукаку проявляют несколько клубов.

В сезоне 2023/2024 Лукаку выступает в аренде за «Рому». В 42 матчах бельгийский нападающий записал на свой счёт 19 голов и четыре голевых паса на партнёров.