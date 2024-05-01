Почеттино: «Постекоглу вернул надежду болельщикам «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино оценил успехи Анге Постекоглу на посту наставника «Тоттенхэма». «Шпоры» под руководством австралийского специалиста занимают пятую строчку в Английской премьер-лиге, отставая на 7 очков от зоны Лиги чемпионов. При этом у «Тоттенхэма» есть два матча в запасе.

«Постекоглу вернул надежду болельщикам «Тоттенхэма». Команда играет в хороший футбол. Всегда сложно приезжать в новую страну. Он проделывает фантастическую работу», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Маурисио сам тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Аргентинец не выиграл с командой ни одного трофея, но зато выводил её в финал Лиги чемпионов.