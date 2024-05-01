Почеттино: Нам будет не хватать Силвы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об уходе защитника Тьяго Силвы.

— Он потрясающий парень и потрясающий профессионал. У него потрясающая карьера, и клубу будет его не хватать. Он может гордиться своей карьерой, и я желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Ранее стало известно, что 39-летний бразилец покинет «Челси» после окончания текущего сезона.

Силва выступает за «Челси» с 2020 года. В нынешней кампании футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах и забил четыре гола.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Силвы в два миллиона евро.