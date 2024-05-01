Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд

Немецкий журналист Кристиан Фальк высказался о слухах касательно летнего перехода центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка в дортмундскую «Боруссию».

«Слухи не соответствуют действительности. К сегодняшнему дню «Боруссия» не вела никаких переговоров с окружением ван Дейка. Дортмундский клуб хочет обновить свой состав летом, но трансфер Виргила вряд ли состоится», – написал журналист в социальных сетях.

Отметим, что действующий контракт ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. 32-летний капитан мерсисайдцев пока не собирается покидать команду.